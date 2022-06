Terminata la parentesi dedicata alle Nazionali, è tempo di fare bilanci: l’Inter ha visto impiegata un’intera squadra, 11 giocatori per tutti i ruoli o quasi, ricevendo risposte piuttosto positive.



GLI AZZURRI – Barella, Bastoni e Dimarco sono stati protagonisti della complicata fase post-eliminazione da Qatar 2022: l’Italia ha aperto e chiuso con una sconfitta, in Finalissima contro l’Argentina (0-3) e in Nations League contro la Germania (5-2). Se non altro, per Bastoni c’è stata la gioia personale del gol contro i tedeschi, mentre Barella è andato a segno nell’unica vittoria, contro l’Ungheria a Cesena. Due pareggi nelle altre due partite, sempre contro la Germania e contro l’Inghilterra.



FILOTTO BROZOVIC – 360 minuti su 360 per il croato nelle partite di Nations League contro Austria, Francia, Danimarca e ancora Francia. Insostituibile, nell’Inter come nella sua Nazionale.



FIN TROPPO FACILE CHALA – Calhanoglu, impegnato in Lega C con la Turchia, ha contribuito ai 14 gol in 4 partite senza subirne neppure uno. Trafitte dal numero 20 nerazzurro Lussemburgo e Lituania nel secondo match, 2-0 i risultati, mentre i primi due incontri, contro Far Oer e Lituania, si sono risolti in goleade.



A RITMO DI TANGO – Lautaro Martinez e Correa (e Dybala, ma ancora non è ufficialmente dell’Inter) hanno alzato la Coppa nella Finalissima contro l’Italia, con uno dei tre gol a firma del Toro (e un altro della Joya); quindi, nell’amichevole contro l’Estonia, il Tucu ha fatto presenza mentre Messi segnava tutte e 5 le reti dell’incontro.



GLI OLANDESI – De Vrij e Dumfries hanno raccolto tre vittorie e un pari: Galles battuto all’andata e al ritorno, Belgio distrutto 1-4 con rete dell’esterno, che poi si è ripetuto anche nel 2-2 interno contro la Polonia. Per entrambi tre presenze su quattro.



COLPI DI CODA – Dzeko non è riuscito a incidere nelle prime tre presenze su quattro, pareggi contro Finlandia e Montenegro e vittoria in casa sulla Romania. Doppietta, invece, nell’ultima gara, il ritorno contro i finlandesi rimontati sul 3-2 proprio grazie alle reti del numero 9 nerazzurro.



PAURA MILAN – Skriniar ha guidato la difesa della Slovacchia nella vittoria 0-1 in Bielorussia, ma poi, in casa contro il Kazakistan, sono arrivati un infortunio che lo terrà fermo fino al raduno e una sconfitta 0-1. Oltre al danno, la beffa.