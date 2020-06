Per via dell'ammonizione rimediata contro il Parma, Gagliardini e Godin entrano in diffida. L'Inter a centrocampo dovrebbe ritrovare Brozovic e per questo l'eventuale assenza dell'italiano potrebbe non pesare, mentre l'uruguaiano, vista la squalifica di Skriniar per altri due turni, potrebbe risultare prezioso e per questo motivo dovrà fare particolare attenzione.