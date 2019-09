Diego Godin paragona Antonio Conte a Diego Simeone. Il difensore uruguaiano dell'Inter parla dei due allenatori in un'intervista a DAZN: "Le prime cose che noti osservandoli sono l'intensità e la passione che mettono in ogni allenamento, credo sia una componente fondamentale anche come vivono le partite in panchina. Credono moltissimo nelle proprie idee di lavoro e le trasmettono alla squadra, la voglia di avanzare il gioco per cercare il gol. E poi ovviamente c'è la mentalità vincente, innata, che li ha contraddistinti sin da quando giocavano".