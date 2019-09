Il secondo monte ingaggi della Serie A è quello dell'Inter, che nel complesso arriva a 139 milioni di euro. E' andato via Icardi, che la scorsa stagione era il più pagato della rosa, sono arrivati Lukaku, Godin e Alexis Sanchez, che diventano rispettivamente primo, secondo e terzo. La Gazzetta dello Sport svela tutti gli ingaggi giocatore per giocatore.



SENSI MENO DI BORJA - Chi prende di meno? Il giovane Sebastiano Esposito, con 100mila euro, mentre l'italiano più pagato a disposizione di Antonio Conte è Antonio Candreva, con 3 milioni di euro all'anno, 500mila euro in più di Barella. E Sensi? 1,8 milioni di euro, quanto Ranocchia e meno di Biraghi, D'Ambrosio e Borja Valero. Qui sotto, giocatore per giocatore, stipendio e scadenza di contratto.



Lukaku 7,5+1,5 (2024)

Godin 5+1 (2022)

Sanchez 5 (2020)

De Vrij 3,8 (2023)

Brozovic 3,5 (2022)

Handanovic 3,2 (2021)

Skriniar 3+0,5 (2023)

Asamoah 3 (2021)

Candreva 3 (2021)

Borja Valero 2,5 (2020)

Vecino 2,5 (2021)

Barella 2,5 (2024)

Biraghi 2 (2024)

D'Ambrosio 2 (2022)

Sensi 1,8 (2024)

Ranocchia 1,8 (2021)

Politano 1,6 (2023)

Lautaro 1,5 (2023)

Lazaro 1,5 (2024)

Gagliardini 1,5 (2021)

Padelli 0,5 (2020)

Bastoni 0,3 (2023)

Berni 0,2 (2020)

Agoume 0,2 (2024)

Esposito 0,1 (2022)