Diego Godin, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-0 contro il Ludogorets: "Abbiamo affrontato un ottimo rivale, campione di Bulgaria da anni ormai. Nel primo tempo abbiamo fatico a trovare spazi, la palla era difficile da controllare per il campo, mentre nella ripresa abbiamo aumentato l'intensità e la partita si è aperta dopo il gol. Per le grandi squadre che vogliono vincere occorre avere un gruppo sempre pronto. Oggi ha giocato chi ha avuto meno spazio e i miei compagni sono stati bravi, anche in vista di domenica. Dare opzioni alternative al mister dipende da noi. Il mio punto di vista sull'ambientamento di Eriksen? Anche io arrivo da un altro tipo di calcio e non è mai facile, anche se pensiamo alla lingua. In modo diverso, anche io ho dovuto adattarmi. Eriksen è intelligente e farà di certo ciò che vuole il mister, gli va solo dato tempo per lavorare. Il gioco di Conte esige molto a livello fisico, poi lui la qualità ce l'ha sicuramente".