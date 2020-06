Fernando Muslera, portiere del Galatasaray, connazionale di Diego Godin, dice la sua, a Tirando Paredes, sul difensore dell'Inter: "Non conosco bene il momento che Diego sta attraversando all'Inter, ma chiaramente è preoccupato. Godin è un baluardo della Celeste e ha bisogno di giocare, sono sicuro che questa situazione si risolverà a breve. Cavani? Con Edi non ho parlato del futuro, ma non ho dubbi sul fatto che troverà presto una grande squadra, nella quale dimostrare tutto il suo valore".