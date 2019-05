L'Inter è pronta ad abbracciare Diego Godin, che con la sua conferenza stampa d'addio ha salutato, tra le lacrime, l'Atletico Madrid. Come scrive As, per sostituire l'uruguaiano i Colchoneros stanno pensando a Nicolas Otamendi. L'agente del calciatore, Jorge Mendes, si è già mossa: il Manchester City chiede 25 milioni di euro.