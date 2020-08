In vista della sfida di lunedì contro lo Shakhtar Donetsk, Diego Godin ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Li conosciamo bene, abbiamo visto la partita contro il Basilea. Amano tenere il pallone, ma si abbassano e sfruttano le fasce quando ripartono. Hanno qualità, dovremo essere bravi a pressarli e trovare giocate per fargli male. Siamo un bel gruppo, lo siamo sempre stati, abbiamo tanti bravi ragazzi, è fondamentale avere armonia in spogliatoio e giocatori di qualità. Siamo contenti, nella situazione in cui vogliamo essere".



SU CONTE - "Ho lavorato al massimo per tradurre in campo le sue indicazioni, diverse da quelle del mio percorso precedente. Ho dovuto cambiare testa e fisico, non è stato facile, ma ho capito la sua idea, come vuole portare avanti la squadra. Credo di aver vinto la sfida con me stesso, ora è più facile aiutare i compagni, essere leader in campo con le idee del mister e anche fuori".