Diego Godin, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida con il Milan: "Siamo totalmente concentrati su quello che dobbiamo fare questa sera, sappiamo benissimo cosa vuol dire questa partita per i nostri tifosi. La Juventus? Pensiamo solo a noi stessi, la cosa più importante è vincere il derby: è fondamentale per i tre punti e per quello che vale per i tifosi".