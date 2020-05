Diego Godin non ha alcuna intenzione di gettare la spugna e lasciare l'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il corteggiamento del belga (Vertonghen) è stato messo in standby: doveva prendere il posto di Godin, se Diego avesse considerato l’avventura interista “da terminare”. Non sarà così, un po’ perché non gli sono arrivate offerte stimolanti, ma soprattutto perché lo Sceriffo non è uno che getta la spugna con facilità: è convinto di potersi prendere l’Inter, città e gruppo gli piacciono, resterà e ci riproverà”.