Mettete istinto e talento in uno Shaker e otterrete un concentrato delle qualità di Lautaro Martinez. L’argentino è uno che non ama deludere, non lo ha fatto al Racing e non lo ha fatto neanche alla prima apparizione in nerazzurro, seppur in una poco significativa amichevole di metà luglio e contro un modesto avversario, il Lugano di Guillermo Abascal. Per il “Toro” 45 minuti da prima punta nel 4-2-3-1, una prima frazione in cui ha saputo fare reparto da solo, ha dialogato con i compagno e aperto squarci nella difesa svizzera con movimenti da centravanti navigato.



AFFATICATO MA BRILLANTE - Dalla panchina ha molto apprezzato anche Luciano Spalletti, soprattutto perché ben consapevole della fatica accumulata da Lautaro nei primi giorni di ritiro. Giovedì il tecnico toscano ha risparmiato all’argentino l’ultima parte di allenamento (una partitella a campo ridotto) proprio per evitare di sovraccaricare i suoi muscoli, in piena fase di rodaggio. Una fatica che oggi si è vista solo in parte, le gambe di Lautaro in campo hanno girato bene e in favore dei filtranti di Nainggolan e Politano, facilitati dai continui tagli dell’ex Toro tra le maglie del Lugano.



IL GOL - Anche dalla tribuna sono arrivati solo applausi per Lautaro Martinez, che ha riscaldato la folla con il primo gol nerazzurro: movimento sul primo palo a raccogliere il cross di D’Ambrosio, tiro di prima (velenoso e in caduta) verso la porta avversaria e deviazione di Baumann, che almeno inizialmente sembrava aver sventato il pericolo. Sembrava così per tutti, non per Lautaro, che in una frazione di secondo di rialzato da terra per trovare sufficiente equilibrio per bucare il portiere avversario. Gol ed esultanza sotto la curva. Niente male all’esordio.