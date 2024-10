Getty Images

Continuano le gioie per i giocatori dell’Inter con le proprie nazionali. Dopo la doppietta di Marko Arnautovic e le reti di Piotr Zielinski e Denzel Dumfries,, che ha deciso la partita della suacon un bel destro da fuori area al terzo minuto del secondo tempo, portando la propria nazionale a sei punti nel Gruppo A della Nations League.Il regista dell’Inter, che in nerazzurro non trova spazio nelle scelte di Simone Inzaghi, con l’Albania è un titolare, tanto da aver giocatoper novanta minuti. E ora anche la gioiacon la maglia delle aquile.

LA DEDICA - Asllani, ha festeggiato il gol con una magliache, tradotto, significa “Anche 100 Leo”. Una, come dichiarato ai microfoni di Tv Klan: "La mattina ho detto a un collaboratore di farmi una maglietta per: la indosserò sempre. È stata una partita molto difficile, sono una squadra molto organizzata. Oggi siamo stati più aggressivi. Ci sono stati minuti in cui eravamo un po' spaventati, ma con spirito e carattere ce l'abbiamo fatta. Abbiamo difeso molto bene, questa è l'Albania.e il cuore in campo".

PIU SPAZIO - Dopo le buone prove con l’Albania, Asllani –finora con l’Inter – spera di aumentare il suodato il tour de force dache affronteranno i nerazzurri fino alla prossima sosta di novembre.