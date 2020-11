Olivier Giroud sta considerando di lasciare il Chelsea a gennaio, con l'obiettivo di trovare una squadra che possa permettergli di giocare con maggiore continuità, per coronare il sogno di essere convocato dalla nazionale francese per gli Europei del 2021. Lo rivela Football London. In Italia, a gennaio 2020, Giroud è stato vicino all'Inter e alla Lazio.