Una prima di campionato in linea con quella che è stata la preseason da parte di, promosso a padrone della fascia sinistra dell'Inter dopo l'addio di Perisic, all'ombra del quale ha passato i primi sei mesi in nerazzurro.che ne ha rallentato la messa in moto, problema che fa seguito a quelli avuti nell'ultima parte di stagione 2022-23. E' dunquePerò il campionato è iniziato, e l'Inter ha tenuto il passo delle altre grandi solo per una questione di secondi a Lecce. Le nostre pagelle definiscono Gosens un mistero:. Serve molto, molto, molto altro dal sostituto naturale di Perisic, altrimenti diventa un bel problema".. Aspettare il vero Gosens è una necessità, ma il treno sul binario 8 è in ritardo. E' un dato di fatto. Intanto, quando Inzaghi alzain quella posizione viene ripagato da prestazioni costanti, consistenti e convincenti. Per tacere di Darmian che all'occorrenza è sempre utilizzabile in quel ruolo., mentre Gosens litiga con la sua condizione fisica,da chi in teoria non partirebbe neanche come sua alternativa, ma come quella di Bastoni.