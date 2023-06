In entratasi è preso la scena, mentre in uscita le attenzioni sono concentrate sulla telenovela trae l'e l'annunciato affondo del Manchester United per André Onana, senza dimenticare il rinnovato interesse del Real Madrid per Lautaro Martinez. Non sono però gli unici possibili partenti nell'estate nerazzurra, attenzione anche alla fascia mancina dove la consacrazione di Federico Dimarco ha ridotto gli spazi per Robin Gosens, il cui futuro è ancora da scrivere.- Già nelle scorse sessioni di mercato era stata ipotizzata la cessione del tedesco, scenario che torna di moda anche per le prossime settimane. Da una parte c'è la volontà, ribadita a più riprese negli anni anche ai tempi dell'Atalanta, di giocare in. Dall'altra l'interessamento effettivamente arrivato dal massimo campionato tedesco, in particolare dall'che cerca rinforzi per presentarsi al meglio alla prima storica Champions League. I contatti con il giocatore sono già partiti e l'idea è di mettere sul piatto uncon ingaggio simile a quello percepito da Gosens all'Inter (). Il club nerazzurro aspetta ancora una proposta ufficiale per il cartellino, ponendo delle condizioni chiare per trattare: servono almeno. Avviso per l'Union Berlino e per il, anch'esso da tempo interessato a Gosens, ma anche per le altre pretendenti che si stanno affacciando nelle ultime ore, come ilche potrebbe portare il tedesco in Premier League.- Attesa quindi per Gosens, ma l'Inter ha già le idee chiare su come sostituire il tedesco. La prima scelta è, autore di una prima grandissima stagione in Serie A con il, condita da 6 gol e 5 assist in 35 partite. I biancorossi chiedono tanto per il cartellino,, ma gli ottimi rapporti tra Galliani e Marotta pongono i nerazzurri in testa alla corsa per l'esterno brasiliano. Sul tavolo anche la possibilità di inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso cash per Carlos Augusto: il nome può essere quello di, la scorsa stagione in prestito proprio al Monza dall'Inter.