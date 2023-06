fa il punto sulla stagione di calcio appena conclusa e sulle prime mosse di mercato, intervistato da Planetwin365.news, a margine della cena di gala organizzata a Ferrara da Operazione Nostalgia.“Guardiola in prima posizione perché è riuscito a vincere il Triplete nonostante una finale di Champions in cui Simone Inzaghi è stato molto bravo. In seconda posizione direi Carlo Ancelotti, sempre molto saggio e tranquillo, poi Spalletti per quello che ha fatto con il Napoli”.”I tifosi che amano il calcio si ricordano di noi, ma adesso i tempi sono cambiati e ci dobbiamo adattare. Il mercato è molto diverso da quello che era prima, non è detto che sia un male o un bene, ma è così. Quindi molti nostri giovani decidono di andare via per avere un futuro migliore”."Con l’arrivo di Ronaldo, si è verificato un effetto domino. Hanno iniziato a investire tanto andando a caccia non solo in Italia, ma anche in Premier League e nel calcio spagnolo. Vogliono giocatori pronti per far crescere il loro calcio; non so se saranno loro i prossimi antagonisti del calcio europeo, ma certo a livello economico c'è tanta differenza e al momento competere su questo piano è molto difficile”.“Lo merita Messi, perché ha coronato da vero protagonista il suo sogno di vincere il Mondiale”.“Su questa si può fare ancora di più e mi stupisco, per esempio, come in un torneo così importante come gli Europei U21 non ne sia stato previsto l'uso”.