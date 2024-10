Inter, gradimento per Daniel Maldini: il punto

Getty Images

Il calciomercato non si ferma mai edi Monza, dove ci sono un paio di profili che si stanno esprimendo su un buon livello.e allora è giusto non sottovalutare neanche quelle che al massimo potrebbero essere catalogate come suggestioni.

, che in questa stagione sta in qualche modo interpretando il ruolo che lo scorso anno fu di Colpani: un po’ esterno, un po’ trequartista e un po’ seconda punta, con ottimi risultati. La timidezza degli esordi è alle spalle,di questo classe 2001 dal cognome leggendario.Leggendario soprattutto per un club, il Milan, visto che in rossonero hanno scritto la storia prima nonno Cesare e poi papà Paolo.In questo percorso l’Inter si è accorta di lui, i nerazzurri stimano il calciatore e le sue qualità anche se al momento nessuno si azzarda neanche a pensare cose che possano andare oltre un gradimento