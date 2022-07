Quando ancora mancano più di quaranta giorni alla chiusura del mercato, l'Inter si è portata molto avanti nella composizione della rosa.La prima riguarda ovviamente la difesa e in questo senso la settimana prossima potrebbe essere decisiva con l'incontro tra Inter e Torino per Bremer e il possibile rilancio del Psg per Skriniar. E poi c'è l'altra situazione che Marotta e Ausilio sperano di chiudere velocemente,Il cileno, con De Ligt diretto a Monaco, è oracon il suo stipendio da"Nulla è reale se non credi in quello che sei", questa la frase del cileno pubblicata sui social con tanto di foto dell'allenamento.che solo poche settimane fa era vicino dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter.. La prima, quella di voler giocare ancora in uno dei principali campionati e per squadre di prima fascia; la seconda riguardante invece l'aspetto economico con il cileno che non accetterà di tagliarsi lo stipendio.Quest'ultima condizione, quella economica, potrebbe essere "facilmente" superata, come fatto con Arturo Vidal. Un altro no di Sanchez, che non svuoterà l'armadietto di Appiano Gentile fino a quando non busserà alla porta una grande d'Europa, con sempre il sogno - difficilmente realizzabile - di tornare a Barcellona.La partenza di Sanchez, teoricamente non basterebbe per ingaggiare Paulo; servirebbe anche la cessione di uno tra Dzeko e Correa