sarà a disposizione del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia da giocare a San Siro mercoledì contro la Juventus. La FIGC, infatti, ha graziato l'attaccante per decisione del presidente Gravina, in quanto la lotta al razzismo è una prerogativa fondamentale.L'attaccante belga, nella gara d'andata, ha esultato con il dito davanti alla bocca, come fa di consueto, davanti alla curva bianconera, anch'essa prima squalificata poi assolta, che lo ha bersagliato di cori razzisti. Adesso, rimossa la squalifica, ha espresso le sue sensazioni attraverso i canali ufficiali dell'Inter.“Sono davvero felice per questa decisione del presidente della FIGC che ha dimostrato una grande sensibilità.. È stato dimostrato che c’è la volontà di combattere il razzismo”