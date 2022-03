Intervistato da FcInter1908.it, l'ex attaccante di Torino e Nazionale, Ciccio Graziani, ha espresso la propria opinione su Bremer e Dybala, obiettivi di mercato dell'Inter.



Domani i dirigenti dell'Inter avranno occasione di vedere da vicino Bremer.

"E' pronto per i nerazzurri, ma per qualsiasi grande squadra, in Italia e in Europa. Ha fatto un percorso di crescita impressionante. Ha grinta, carattere e tanta qualità. Se l'Inter pensa a lui, fa benissimo".



Lasceresti partire Lautaro se ci fosse possibilità di prendere Dybala?

"No. L'Inter farebbe bene a prendere Dybala, ma facendo partire Sanchez e Vidal. Se tiene Lautaro, Dzeko e Dybala fa un trio d'attacco strepitoso e a quel punto servirebbe solo un po' di coraggio nel metterli in campo insieme. Dybala, checché ne dica qualcuno, è tra i pochi in grado di far svoltare una gara. Ma dar via Lautaro non esiste".