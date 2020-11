a giudicare dai numeri. Una scelta totalmente sbagliata, dato che Marotta ha fatto di tutto per prendere il calciatore lo scorso gennaio, nonostante dopo 6 mesi il contratto di Eriksen col Tottenham sarebbe scaduto, lasciando libero il calciatore di andare via a parametro zero.- Tempi d’attesa evidentemente troppo lunghi per Marotta, che ha preferito tagliare la testa al toro e portare immediatamente il centrocampista a Milano, nella speranza che la sua presenza potesse aiutare l’Inter ad agganciare la Juventus e magari vincere il titolo. Ma così non è stato e Christian Eriksen. Un bel problema, dato cheInsomma, mica spiccioli per uno che sarebbe stato libero gratis solo sei mesi dopo. Una gestione che non può lasciare indifferente la proprietà, che qualche mese fa ha assecondato l’investimento dopo essere stata rassicurata sulla bontà dell’operazione.- Rimanendo sui dati da bilancio, c’èad offrire un buon motivo per essere felici. L’argentinoComplessivamente,, compresi i 6 milioni versati nelle tasche di Pastorello in commissioni.