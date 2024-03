Inter, guarda Bento: fa miracoli in Brasile e scrive a Carlos Augusto. C'è un accordo per l'estate

Io ve lo dico ora, non siete pronti a questo fenomeno generazionale.



@Bentokrepski



pic.twitter.com/sjzigVFMSX — Esegesi (@_esegesi_) March 7, 2024

In via preliminare, certo, e non si può dire ufficiale finché le carte non sono firmate, ma il portiere brasiliano classe 1999 sogna i colori nerazzurri e continua a fare di tutto per rafforzare la convinzione dei nerazzurri nel fare di lui l'erede di Sommer. Goleiro dell'Athletico Paranaense, passaporto italiano e quindi anche meno problematico per le liste, Bento ha già ricevuto la chiamata della Nazionale e per lui sembra essere pronto un futuro da protagonista sui migliori palcoscenici.E dire che poteva già essere a Milano:, ma l'Athletico aveva già piazzato Vitor Roque al Barcellona e non aveva assolutamente voglia né bisogno di cedere un altro pezzo importante della rosa. AlloraNon una cifra da nulla, ma un investimento che, a giudicare dalle prestazioni, può essere messo in preventivo.Nell'ultima uscita contro il Londrina ai quarti di finale del campionato Paranaense,Non è bastato ad evitare la sconfitta per 1-0 nella gara d'andata (stasera il ritorno), ma è stato sufficiente perché le immagini facessero il giro del mondo. Saranno arrivate anche al suo amico e connazionaleSi può immaginare, in caso di attivazione della prelazione da parte dell'Inter,Mentre lo svizzero colleziona reti inviolate una dopo l'altra e riscrive i record della Serie A e della sua carriera, c'è chi prepara già il terreno per ciò che sarà dopo.