Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", la rubrica di Calciomercato.com che va alla scoperta dei protagonisti del calcio, tra Serie A e affini. Oggi i riflettori sono puntati su Yann Bisseck, il difensore dell'Aarhus in Danimarca che l'Inter ha scelto come nuovo rinforzo per il reparto arretrato di Simone Inzaghi.



Scoprite con noi cinque curiosità su Bisseck nella nostra gallery!