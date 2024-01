Inter, guarda l'Atletico Madrid: Griezmann scivola sul rigore, ci pensano gli attaccanti di riserva. E arrivano i rinforzi per Simeone

L'Atletico Madrid batte 1-0 il Siviglia e si qualifica alle semifinali della Coppa del Re in Spagna, raggiungendo Athletic Bilbao, Real Sociedad e Maiorca. Al 26' del primo tempo Griezmann scivola e spara fuori un calcio di rigore. Nella ripresa Simeone sostituisce lui e Morata con gli attacanti di riserva, che decidono la gara: in area l'argentino Angel Correa salta un avversario in dribbling e serve la palla del vantaggio all'olandese Memphis Depay. Poi un brivido finale: all'ultimo minuto di recupero l'arbitro Jesus Gil Manzano fischia un rigore per il Siviglia, ma poi va a rivedere le immagini al Var e cambia idea.







RINFORZI IN ARRIVO - Presente in tribuna allo Stadio Civitas Metropolitano il centrocampista belga Arthur Vermeeren (classe 2005), che arriva dall'Anversa per 22 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus. Oggi sono previsite visite mediche e firma sul contratto.

L'euro-rivale dell'Inter in Champions League si rinforzerà anche con l'attaccante italiano Moise Kean (classe 2000 ex PSG ed Everton), in arrivo dalla Juventus in prestito.

Con la stessa formula in uscita il difensore turco Caglar Soyuncu (classe 1996 ex Leicester) si appresta a tornare in patria al Fenerbahçe.

Invece sta saltando la trattativa per l'attaccante argentino Angel Correa (classe 1995 ex San Lorenzo) in Arabia Saudita all'Al-Ittihad, ora sulle tracce del connazionale Matias Soulé (classe 2003) in prestito al Frosinone dalla Juventus. L'allenatore Diego Simeone ha dichiarato dopo la vittoria contro il Siviglia: "Il mio istinto mi dice che Correa resterà qui".