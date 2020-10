L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul centrocampista dell'Inter, Arturo Vidal, e spiega come per il cileno, l'avvicinamento al derby, sia una vera e propria corsa contro il tempo.



“Contro il Milan sarà corsa contro il tempo. Arturo rientrerà a Milano soltanto mercoledì sera e giovedì tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile con il resto della squadra. Contro i rossoneri ha perso solo una volta in 9 precedenti, firmando anche il gol partita in uno dei 6 successi. A Torino ha vinto cinque derby su 6, perdendo solo l’ultimo. Conte lo aspetta con ansia: sabato sarà la prima vera battaglia sportiva della stagione e per nulla al mondo farebbe a meno del suo guerriero”.