. Il classe 1997 cagliaritano è sia un leader tecnico (abbiamo ancora negli occhicontro il Real Madrid) che caratteriale, come ha dimostrato, nelle quali con personalità e temperamento ha preso possesso del centrocampo della squadra di Mancini (per entrambe le occasioni affidata a Evani).Il suo allenatore in nerazzurro,, poche settimane fa ha parlato di Barella in questi termini: "Le sue caratteristiche mi fanno rivedere in lui, per gli inserimenti ad esempio, mae ha una grande carriera davanti. Può diventare un top player"., a conferma di quanto di buono si era già visto nella precedente,, un grande colpo di mercato per i nerazzurri nel rapporto prezzo-qualità.E' chiaro che, avendolo acquistato a una cifra relativamente bassa, in una prospettiva non troppo lontanacon Barella, sul quale sta crescendo l'attenzione da parte dei top club della Premier League. Stiano tranquilli però i tifosi nerazzurri, perché nell'ambito della dirigenza interista, da Zhang ad Ausilio passando per Marotta,, anche con un adeguamento verso l'alto dell'ingaggio., e quindi ci sarà tempo per parlarne,con le sue prestazioni.