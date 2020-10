L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sul nuovo esterno dell'Inter, Achraf Hakimi, e spiega come tutte le contromisure prese da Inzaghi per fermarlo, non siano servite.



“Hakimi aveva fatto capire nel Borussia quanto fosse forte: ora con Conte non potrà che migliorare la fase difensiva, ma in attacco è inarrestabile, sembra quel Bale per il quale in passato avrebbe fatto follie. Inzaghi ha alternato invano tre esterni (Barba, Letizia e Foulon) per fermarlo, passando dal 4-3-2-1 al 3-5-2. Hakimi è stato dentro tre gol, compreso il suo”.