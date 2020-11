Achraf Hakimi ritrova il gol. L’esterno dell’Inter, in ombra nelle ultime uscite in nerazzurro e criticato per la prestazione contro il Real Madrid, con il suo Marocco al 10’ della sfida valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa contro la Repubblica Centrafricana ha segnato il gol dell’1-0 con un preciso esterno destro.