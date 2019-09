Samir Handanovic, capitano dell'Inter, protagonista assoluto della vittoria nerazzurra sulla Lazio, parla a Inter Tv: "Nella ripresa ci siamo messi bene in campo: uscivamo meno a vuoto. Il merito è della squadra: di difensori, centrocampisti e attaccanti. Si sa, in Italia vince la squadra che subisce meno gol. Se mi sento più forte? Ogni anno mi sento migliore. Non mi pongo limiti: fin quando un calciatore pensa di poter migliorare, deve continuare a giocare. Tutti possono migliorarsi. Quando non avrò più gli stimoli, smetterò".