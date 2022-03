Il portiere e capitano dell'Inter Samir Handanovic ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Torino:



"Sapevamo che sarebbe stata dura, oggi ci siamo un po' adattati all'avversario. Abbiamo avuto le nostre occasioni e provato fino alla fine a vincerla, ma non ce l'abbiamo fatta. Ci sono tante partite, era normale lasciare qualcosa per strada tra la Champions e stasera. Loro sono aggressivi, non è facile per nessuno venire qua. Il campionato è aperto e lo resterà fino all'ultima giornata. Adesso abbiamo tutta la settimana per preparare bene la Fiorentina. Noi le prestazioni le facciamo sempre, ma c'è anche l'avversario".