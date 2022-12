Senza Onana, è toccato a Samir Handanovic difendere la porta dell'Inter nella vittoria per 4-0 sul Salisburgo. Lo sloveno lo ha fatto al meglio sventando un paio di occasioni per gli austriaci e portando a casa il clean sheet.



Queste le parole nel post match a Inter Tv. "Ho ritrovato i miei compagni meglio di come li ho lasciati. Ci stiamo preparando a livello fisico, Malta è stata una buona scelta per ricominciare. Al 4 gennaio manca ancora un mese, devono tornare tutti: ci penseremo più avanti. Dobbiamo lavorare un po' su tutto, il campionato è un po' anomalo e bisogna prepararsi come se ne iniziasse uno nuovo".