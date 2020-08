Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen, il capitano dell'Inter, Samir Handanovic, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.



Cosa ti è piaciuto di più dell'Inter vista contro il Getafe?

“Mi è piaciuto che non abbiamo preso gol e quello è un punto di partenza. Poi la squadra è sempre stata compatta anche quando nei primi 25 minuti sono venuti a pressarci. Abbiamo tenuto bene e questo mi è piaciuto”.



L’Inter non prende gol da un po’ di partite, cosa è cambiato nel reparto arretrato?

“Per ogni partita in cui non subisci gol acquisisci autostima e ti senti più forte. Abbiamo trovato assetto e compattezza. Poi è anche un momento che ti accompagna, altre volte abbiamo fatto altrettanto bene ma abbiamo preso gol alla prima occasione. Il calcio va anche a momenti”.