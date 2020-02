Handanovic le prova tutte per esserci al derby. Il portiere sloveno si è allenato senza pallone mentre da domani ricomincerà (dolore permettendo) a provare qualche presa. Il capitano nerazzurro tiene troppo alla sfida contro il Milan, non vuole saltarla e lo ha reso noto a Conte. Domani si avranno maggio certezze in merito a una sua eventuale presenza.