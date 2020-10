in sede di calciomercato con rinforzi di esperienza e una rosa che non potrà far altro che competere per lo scudetto con la Juventus quasi partendo da favorita. Analizzando la rosa, ma soprattutto, appare evidente come ci sia un problema di fondo, ancora irrisolto, che il club nerazzurro si porta dietro e fatica a sistemare:Vale per un giocatore di movimento e vale ancora di più per un portiere a cui tra l'altro, negli ultimi anni, viene chiesto sempre più di non essere soltanto un ottimo estremo difensore, ma anche il primo regista della squadra. Ecco da qualche anno a questa parte(ed errori anche grossolani come quello col Benevento) che certificano l'inizio della "fase di gestione".e la prova diretta l'abbiamo avuta qualche anno fa quando la Juventus scelse di liberare Gigi Buffon e affidare la propria porta a un portiere più giovane e di maggior affidamento.e la predominanza che ha sullo spogliatoio di cui è capitano. Ciò che non è compatibile con i progetti di grandezza del gruppo Suning è comee non abbia previsto un'investimento, con fiducia, su un portiere più giovane, ma già pronto da affiancargli e con cui alternarlo. La scelta di far rientraredai prestiti a Genoa e Parma non è dettata, almeno per ora, dalla volontà di dargli spazio e anche i contatti che ci sono stati sia percon l'Udinese che condel Cagliari non hanno portato ad una vera e propria offerta per portarli a Milano.E se al rendimento in calo e prestazioni non più sempre al top si aggiunge ancheAl momento della pubblicazione delle liste Uefa per la prossima Champions League (da cui è stato escluso ad esempio Daniele Padelli)che presto è entrato in tendenza. Un segnale evidente del malumore della piazza, e del fatto che il tempo della svolta sia ormai giunto.