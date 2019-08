Dietmar Hecking, allenatore di Ivan Perisic ai tempi del Wolfsburg, attualmente all'Amburgo, ha commentato il possibile approdo dell'esterno dell'Inter in Baviera: "Ivan è un giocatore completo: ha atletismo, sa usare ambedue i piedi, è bravo di testa. Ha qualche sua stravaganza a volte, ma è sicuramente un ottimo giocatore. Penso che per il Bayern Monaco sia un bell'acquisto, è un'ottima scelta per rinforzare il reparto degli esterni".