Intervistato da Mi-Tomorrow, l'ex di Inter e Milan, Thomas Helveg, esprime la propria opinione sul connazionale, Christian Eriksen.



"Da noi è considerato un fuoriclasse. Tutti conosciamo le sue qualità in Danimarca. Forse qualcuno si aspettava un giocatore capace di segnare 25 gol in stagione e di risolvere sempre le partite da solo, ma non può essere così. Penso che Conte possa ancora riuscire a valorizzare le sue grandi qualità".