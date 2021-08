Nunzatini è stata una delle note più positive di questo pre-campionato dell’Inter. Il giovane centrocampista arrivato dal Livorno ha vissuto venti giorni da sogno con la prima squadra: allenarsi con i grandi campioni, dimostrare di avere le qualità per essere a questo livello e togliersi anche la soddisfazione di segnare un gol in amichevole alla Pergolettese. Il club nerazzurro lo seguiva da mesi, volevo portarlo a Milano già a gennaio e ora può iniziare a raccogliere i frutti del proprio lavoro di scouting. Francesco, dopo aver convinto anche Simone Inzaghi, tornerà in Primavera per essere protagonista già a partire dal prossimo 28 di agosto quanto inizierà il nuovo campionato. Se il buongiorno si vede dal mattino, questo classe 2003 avrà un grande futuro all’Inter.