ha diramato l'elenco dei convocati per la tournée che vedrà gli uomini diimpegnati in diverse amichevoli in Cina. Nella lista ufficiale, come previsto, non rientra Mauroche alla fine risulta essere l'unico grande escluso. Sì perché in lista è stato alla fine inserito Radjache seguirà i compagni dopo aver stupito l'allenatore nerazzurro nei primi giorni di test a Lugano.: Berni, Handanovic, Padelli;: Bastoni, D'Ambrosio, Dalbert, De Vrij, Ranocchia, Skriniar, Ntube, Pirola;: Agoumé, Barella, Borja Valero, Brozovic, Candreva, Gagliardini, Joao Mario, Lazaro, Nainggolan, Perisic, Sensi;: Longo, Politano, Colidio, Esposito, Vergani.Nei prossimi giornial gruppo in ritiro.L'attaccante argentino resterà quindi a Milano e seguirà il programma di allenamento personalizzato che gli è stato prescritto dallo staff dell'allenatore.ma ha scelto di lasciare il centro di allenamento prima che arrivassero i compagni di squadra ( LEGGI QUI ).Un incontro mancato che fa rumore quanto l'ultimo post su instagram di Wanda Nara. La moglie e agente del giocatore ha infatti postato una foto accompagnata dal messaggio:Che sia un messaggio per l'Inter e per il futuro di Maurito?