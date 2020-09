Si può considerare ormai Aleksandar Kolarov come un nuovo acquisto dell'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club sta organizzando le visite mediche per l’inizio della prossima settimana. Forse già lunedì, di sicuro entro martedì. Kolarov firmerà un contratto di una stagione con un’opzione per un altro anno in base alle presenze stagionali: "Al giocatore andranno 3 milioni netti a stagione, alla Roma 1,5 milioni di indennizzo, visto che il club nerazzurro si è rifiutato di inserire nell’operazione il trasferimento di un giovane del vivaio. Dopo l’affare Zaniolo, meglio non correre troppi rischi", si legge.