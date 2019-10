Antonio Conte è alle prese con gli infortuni di Sanchez e D'Ambrosio, due guai che lo obbligheranno a scelte forzate di formazione, anche se contro il Sassuolo, come scrive la Gazzetta dello Sport, qualche dubbio permane.



“I dubbi, invece, riguarderanno Lukaku e Asamoah. Il primo era già alla Pinetina lunedì, dopo essere stato liberato in anticipo dal Belgio. E’ reduce da problemi alla schiena e poi da un affaticamento muscolare, che nelle ultime settimane lo hanno condizionato. Da capire, quindi, se sia meglio mandarlo subito in campo a Reggio Emilia oppure se attendere la Champions, affiancando Politano a Lautaro. Per quanto riguarda Asamoah, è lui il padrone della corsia sinistra e in questa sosta è pure rimasto alla Pinetina, ma non può nemmeno giocare sempre. Quindi, tra Sassuolo o Parma, lascerà il posto a Biraghi”.