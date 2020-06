In vista della sfida di Coppa Italia, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, pensa a come scardinare la difesa del Napoli. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico salentino abbia un doppio asso nella manica.



“L’esigenza di base è scardinare il sistema difensivo del Napoli: per farlo serve più velocità nel movimento della palla, più connessioni fra centrocampo e attacco, più brillantezza e capacità di saltare l’uomo. Ad almeno due di queste esigenze può rispondere Christian Eriksen (ma anche il vero Sensi, quello di inizio stagione), alle altre dovranno pensare gli esterni e le punte. Serve qualcuno che accenda il motore, ma poi serve che lo stesso vada a pieni giri. E su questo ad Appiano lavorano da qualche settimana, con il fischietto del preparatore Pintus a dare il ritmo”.