Youri Djorkaeff, ex trequartista dell'Inter, ricordi i momenti in nerazzurro in un'intervista a L'Equipe: "Ronaldo? Il migliore con cui abbia mai giocato, faceva cose folli e non c'era distinzione per lui tra partita ed allenamento. A volte ci fermavamo per guardarlo mentre correva in area di rigore tra due o tre avversari. Anche il mister Simoni si divertiva, il miglior allenatore mai avuto. Per me è stato come un padre, a Natale ci regalò uno schiaccianoci. L'Inter? Dopo la finale di Coppa delle Coppe il presidente Moratti mi vide e decise di prendermi. Stavo bene al Paris Saint Germain ma il presidente mi disse i piani che aveva per il club e volevo farci parte".