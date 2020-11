Molte delle responsabilità per questa Inter arrendevole in Champions, sono da attribuire ad Antonio Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Quando si perde, in modo così plateale, contro un Real senza Sergio Ramos e Benzema, la colpa è di tutti. Ma Conte ha perso un po’ di più degli altri .

PRIMO MOTIVO: l’Inter è partita pigra anche ieri. Non basta denunciare la carenza di furore della squadra. Un allenatore, quel furore deve sapere evocarlo. E’ il suo mestiere. E invece troppe volte, l’ultima domenica scorsa col Toro, l’Inter è entrata in pigiama. SECONDO MOTIVO: la partita l’ha rovinata Vidal, il più voluto dal tecnico, quello che avrebbe dovuto arricchire la squadra d’esperienza e invece l’ha affondata con due gialli in un minuto, sullo 0-1, castrando di fatto la possibilità di rimonta. TERZO MOTIVO: meglio se dal mercato fosse arrivata la qualità tecnica che manca a questa Inter, finita in balia del palleggio gli spagnoli fin dal primo minuto”.