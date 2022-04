Simone Inzaghi ha ritrovato gioco e brillantezza, nei singoli e di conseguenza nella squadra. Adesso l'Inter sembra nuovamente quella di qualche mese fa. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Simone Inzaghi è felice come una Pasqua. La sua Inter ha messo in fila tre vittorie come non succedeva dal girone d’andata. Il 3-1 sullo Spezia certifica la rifioritura di risultati, cominciata con la Juve, e di gioco, dimostrata con il Verona. I protagonisti della rinascita si sono confermati. Barella, inesauribile, sembra sempre di più quello vero. Calhanoglu è il deposito qualità. Perisic, enciclopedico, ha firmato un assist e tante cose utili. Brozovic, di cui l’Inter ha strapagato l’assenza, ha segnato il primo gol in questo campionato. Ora i marcatori diversi sono 17, a riprova della forza corale della squadra”.