Non è ancora sicura la sua presenza in campo sabato sera, ma Mauro Icardi, centravanti dell'Inter, rappresenta di sicuro un incubo per la Juventus. O, almeno, lo ha rappresentato nella prima fase della sua carriera. L'argentino ha infatti segnato sei reti nelle sue prime cinque sfide di Serie A contro i bianconeri, poi ha rallentato, realizzando solo due gol nei successivi sette incontri.