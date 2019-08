L'Inter ha concluso questa mattina l'allenamento di rifinitura in vista della sfida contro il Cagliari in programma domani. L'intera rosa è a pranzo ad Appiano Gentile insieme allo staff tecnico guidato da Antonio Conte, ma anche alla presenza del presidente Steven Zhang, dell'ad Beppe Marotta del ds Piero Ausilio e dell'avvocato Cappellini. Ha già lasciato il centro sportivo, invece, Mauro Icardi. L'attaccante argentino è stato escluso anche oggi dalla parte tecnico/tattica della seduta e non sarà convocato.