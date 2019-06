in uscita. Intanto le vacanze di Mauro sono quasi finite e si avvicina la data del raduno nerazzurro. Senza una sua cessione entro il prossimo 8 luglio,e non vuole deprezzare ulteriormente un giocatore che un'estate fa valeva 110 milioni di euro (l'ammontare della clausola rescissoria) e oggi può essere venduto al massimo a 70 milioni.. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport,sul tavolo della dirigenza nerazzurra e la strada che porta ai bianconeri resta complicata., che Conte stima, ma si dovrebbe rivalutare il cash in ballo nell'affare. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com