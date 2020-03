Non solo la Juventus su Mauro Icardi. Come scrive elgoldigital, infatti, anche il Real Madrid ha pensato al centravanti di proprietà dell’Inter, ma in prestito al Paris Saint-Germain. Le Merengues, però, hanno dato un ultimatum a Maurito, al quale c’è stata risposta negativa, in quanto l’argentino vuole tornare in Italia e la Juve è cima alle sue preferenze.