Mauro Icardi continua a restare un problema per l'Inter: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il riscatto del PSG è tutt'altro che certo. Thomas Tuchel può essere un fattore determinante per il futuro dell'argentino: il tecnico, infatti, non è certo della conferma. L'Inter, dalla sua, spera che l'eventuale successore del francese punti sull'attaccante argentino, sborsando i 70 milioni del riscatto.