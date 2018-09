Icardi si sblocca e trova finalmente il gol in campionato. La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su questo aspetto e spiega quanto fosse importante, per il capitano nerazzurro, ritrovare il feeling con la rete.



“Gli serviva un gol così, anche se poi, con i 3 punti in tasca, Mauro quasi minimizza: «Social e giornali parlano un po’ troppo, quattro partite che non segno e cominciavano a rompere. Ho tanti gol dietro le spalle, non sono preoccupato su questo: ero tranquillo». La verità è che gli serviva da matti segnare, soprattutto perché il capocannoniere dell’ultimo campionato era l’unico big della A ancora a secco (insieme con l’amico Dybala). Piatto angolato, Lafont a terra e pallone dentro la rete alla destra del portiere viola: gol numero 101, il 97° dentro l’area, l’11° alla Fiorentina, da ieri la squadra più battuta dall’argentino. Che quando vede viola evidentemente sa che ci sarà da fare festa”.